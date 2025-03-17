مصرع شخصين وإصابة 28 آخرين في انقلاب ميني باص على طريق الواحات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب مينى باص أعلى طريق الواحات.

حادث انقلاب مينى باص أعلى طريق الواحات

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الواحات، وعلي الفور انتقل سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير ميني باص اختلت عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب ميني باص ومصرع شخصين وإصابة 28 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى والجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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