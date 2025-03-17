الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 28 آخرين في انقلاب ميني باص على طريق الواحات

مصرع وإصابة 21 شخصا
مصرع وإصابة 21 شخصا في انقلاب ميني باص علي طريق الواحات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 28 آخرون في  حادث انقلاب مينى باص أعلى طريق الواحات.

حادث انقلاب مينى باص أعلى طريق الواحات 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الواحات، وعلي الفور انتقل سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

قصة الضابط الذي عرض حياته للخطر

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير ميني باص اختلت عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب ميني باص ومصرع شخصين وإصابة 28 آخرين. 

 

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى والجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب ميني باص حادث مروري طريق الواحات غرفة عمليات المرور ميني باص مصرع شخصين عمليات المرور

مواد متعلقة

رادار المرور يلتقط 560 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

أخبار الحوادث اليوم.. تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضي رشاوى وجمع ثروة طائلة.. تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

إخماد حريق اندلع داخل عقار سكنى بالمريوطية (صور)

العثور على جثة طفلة داخل مصرف في بنى سويف

التفاصيل الكاملة للتعدي على ضابط شرطة بقنا.. المجني عليه اعترض على بيع السلع بأزيد من السعر دون الإفصاح عن هويته.. تقرير طبي يكشف الإصابات.. والنيابة تقرر حبس المتهمين

مصرع شخص سقط من نخلة فى المنيا

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

قصة الضابط الذي عرض حياته للخطر

اعتداء وحشي وتشوه بالوجه، خلاف طالبات على صداقة شاب يحول حياة سارة إلى كابوس

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية