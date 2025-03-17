الحماية المدنية تخمد حريقا بمحل إطارات أسفل برج سكني في أبو النمرس

نجحت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل إطارات سيارات من خلال الدفع بـ ٣ سيارات إطفاء بدائرة مركز شرطة أبو النمرس دون إصابات.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحريق الذي نشب في محل كاوتش أسفل برج مكون من 10 أدوار مواجه لكوبري عثمان وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح، ماس كهربائي.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من عقار بطريق المريوطية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع اللواء عاصم أبو الخير مدير قطاع الجنوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





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