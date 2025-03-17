الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

مدير أمن القاهرة يعاين موقع حريق مزلقان منشأة ناصر (صور)

حريق محلات ملابس
حريق محلات ملابس بمنشأة ناصر،فيتو

انتقل اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، لموقع حريق نشب داخل 4 باكيات و2 محل ملابس وبدورم أسفلها على مساحة 200 مترا بشارع نبيل الوقاد بمزلقان المنشية، وسط تواجد مكثف لقيادات  الحماية المدنية  لمتابعة عمليات التبريد وفحص آثار الحريق.

وتمركزت 5 سيارات إسعاف بمحيط حادث الحريق  تحسبًا لوجود أي طارئ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ12 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه ونجحت في السيطرة على الحريق بشكل نسبي بينما تعمل على منع امتداد النيران وعدم تجدد الحريق مرة أخرى.

وكانت غرفة العمليات  تلقت إخطارًا بوقوع حريق في محلات تجارية بمنطقة منشأة ناصر، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحريق نشب في متجرين لبيع الملابس، وتمكنت الفرق من احتواء النيران ومنعها من الانتشار إلى المباني المجاورة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة.

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مدير أمن القاهرة الحماية المدنية بمنشأة ناصر الحريق

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