15 صورة ترصد مران الأهلي بقيادة سامي قمصان استعدادا لمباراة إنبي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعداد لمواجهة إنبي المقرر أن تجمع بين الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

شهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين، لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

أدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏

وكان لاعبو الأهلي حصلوا على راحة سلبية بعد فض معسكر الفريق عقب أزمة مباراة القمة 130.

وتسلم سامي قمصان المدرب العامل للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا فنيا شاملا عن فريق إنبي استعداد للمواجهة المقرر أن تجمع بين الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويقود سامي قمصان الأهلي أمام إنبي الخميس المقبل، وذلك بسبب غياب مارسيل كولر مدرب الفريق لسفره إلى سويسرا لقضاء فترة إجازته.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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