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رياضة

طريق الأهلي، الترجي التونسي يعلن عن مدربه الجديد

الترجي التونسي
الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي التونسي عن تعيين ماهر الكنزاري مديرا فنيا للفريق خلال المرحلة المقبلة، عقب قرار إقالة الجهاز الفني السابق بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكان الترجي أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، إنهاء التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، الذي كان قد تولى تدريب الفريق مع بداية الموسم الجاري، خلفًا للبرتغالي ميجيل كاردوزو، بعد تراجع نتائج الترجي بالتعادل في آخر جولتين من الدوري التونسي أمام اتحاد بن قردان (1-1) وشبيبة العمران (2-2)، وهي النتائج التي لم ترضِ طموحات الإدارة والجماهير.

الترجي التونسي يعلن مدربه الجديد
الترجي التونسي يعلن مدربه الجديد


الترجي التونسي يعلن مدربه الجديد 

وأعلن الترجي التونسي عن تعيين المدرب ماهر الكنزاري لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يعاونه في مهمته كل من غسان بوشارب وسامي زميط.

ويواجه الترجي تحديًا كبيرًا في المرحلة المقبلة، حيث يستعد لخوض مواجهة قوية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في الأول من أبريل ذهابًا والثامن من أبريل إيابًا.

والجدير بالذكر، أن الفائز من مواجهة الترجي وصن داونز سيصطدم بـ الأهلي في موقعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تخطيه عقبة الهلال السوداني.

ووجه الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الشكر لريجيكامف وجهازه المعاون على العمل الذي قاموا به خلال فترة تواجدهم مع الفريق بعد توليه المهمة خلفًا للبرتغالي كاردوزو".

ويباشر الكنزاري مهامه كمدير فني للفريق بداية من مران مساء اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مطلع الشهر المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الترجي في آخر جولتين في الدوري التونسي، ليتراجع للمركز الثاني خلف الاتحاد المنستيري بفارق الأهداف.

 

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