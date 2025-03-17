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رياضة

وليد سليمان يشبه جماهير الأهلي بمشجعي ريال مدريد، وعبد الحفيظ: إحنا الأكبر في العالم

وليد سليمان
وليد سليمان

 تحدث وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق عبر بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن جماهير النادي الأهلي.

وقال وليد سليمان: استاد الأهلي الجديد حاجة تشرّف مصر وتشرف جمهور الأهلي، الجمهور ده يستحق أكتر من كده بكتير، لأنه جمهور عظيم لا يقل في الحماس والانتماء عن جماهير أكبر أندية العالم مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وخلال حديث وليد سليمان عن جماهير الأهلي رد عليه سيد عبد الحفيظ، قائلا “ يقل إيه يا باشا، ده يزيد، إحنا أكبر جمهور في العالم”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن سامي قمصان  سيقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مواجهة إنبي المقرر لها  يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا” بسبب غياب مارسيل كولر المدير الفني للأحمر. 

ويغيب كولر عن الأهلي في مباراة إنبي، بسبب سفره إلي سويسرا لقضاء فترة إجازته، والتي حصل عليها عقب فض معسكر الفريق بعد أحداث مباراة القمة 130.  

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