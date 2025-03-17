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ثقافة وفنون

مسلسل ظلم المصطبة حلقة ٢، مواجهة ساخنة بين فتحي عبد الوهاب وإياد نصار بسبب هند

مسلسل ظلم المصطبة؛
مسلسل ظلم المصطبة؛ فيتو

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة، مواجهة ساخنة بين الفنان فتحي عبد الوهاب “ حمادة” والفنان إياد نصار “ حسن”.

عاد حسن من السفر والتقى بحمادة الذي أحضر معه أموالا قديمة لحسن كانت موجودة لديه، لكن حسن فاجأه بالحديث عن ريهام عبد الغفور “هند” والتي أصبحت زوجة حمادة، لينفعل بعدها حمادة ويهدده بالقتل في حال تحدث عنها مرة أخرى لأنها أصبحت امرأته.

 

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

 

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

 

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فتحي عبد الوهاب اياد نصار مسلسل ظلم المصطبة مسلسلات رمضان

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