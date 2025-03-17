أخبار الاقتصاد اليوم: وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.. وتراجع كبير للدولار في البنوك المصرية.. البورصة تخسر مليار جنيه.. مزايا بطاقة ميزة بنك مصر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر غدا

تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء؛ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.



وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.

سعر جرام الذهب في مصر

سعر جرام الذهب، يعد الذهب أحد أهم المعادن الثمينة في العالم، وله مكانة خاصة في مصر، سواء من حيث الاستخدام الشخصي أو كأداة استثمارية وحافظة للقيمة.

كما يحرص المصريون منذ القدم على اقتناء الذهب، سواء في صورة مشغولات ذهبية أو سبائك وجنيهات ذهبية، لما له من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة وحمايتها من التقلبات الاقتصادية.

سعر جرام الذهب اليوم فى الصاغة

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، حيث شهدت اسعار الذهب استقرارا بتعاملات اليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4828 جنيها “بيع“.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4225 جنيهات “بيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3620 جنيهات “بيع”.





مزايا بطاقة ميزة بنك مصر لصرف مستحقات العاملين بالدولة

حدد بنك مصر لعملائه مزايا استخدام بطاقة ميزة بنك مصر لصرف مستحقات العاملين بالدولة.

ويمتلك بنك مصر أفضل خدمة لصرف المرتبات طبقا لمنظومة وزارة المالية من خلال إصدار بطاقات ذات شريحة ذكية تحمل شعار الشبكة الوطنية ميزة .

وكان من نتاج ذلك أن يكون البنك هو الأول بين البنوك المتواجدة في السوق لصرف المرتبات للعاملين بحصة تبلغ 48 % من إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة وذلك للعام السادس عشر على التوالي، لذا نقدم لكم مزايا صرف المرتبات عن طريق بنك مصر وهي كما يلي:

المميزات التي تعود على الموظف:

الشراء والسحب والايداع بالبطاقة:

لا توجد أى مصاريف يتحملها الموظف نظير تحويل المرتب

تصدر البطاقة مجانا بدون مصاريف إصدار أو تجديد

إصدار كشف حساب مختصر مجانا من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

القيام بعمليات الشراء من المحلات التي يوجد بها ماكينة POS سواء داخل مصر طبقا للرصيد المتاح بالبطاقة بدون أي عمولات

السحب النقدي والاستعلام من آلات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر بدون أي عمولات على مدار 24 ساعة يوميا

السحب النقدي والاستعلام من كافة آلات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى طبقا للمصاريف المقررة

السحب النقدي والشراء من خلال خاصية اللاتلامسية وبحد اقصى 600 جم للمره الواحده.

الشراء من خلال المواقع الإلكترونية المصرية

سداد المدفوعات الحكومية سواء من خلال POS او المواقع الاليكترونية.

إمكانية عمل إيداع على البطاقة من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة ببنك مصر

التمتع بخدمات فوري لسداد المدفوعات وهي كالتالي:

دفع فواتير المحمول شحن الرصيد لجميع الشبكات

دفع فواتير المصرية للاتصالات

شحن باقات الإنترنت شركات (Link – TE-Data)

دفع فواتير جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية

شركات المياه (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة – شركة مياه البحر الأحمر)

شركات التأمين المختلفة (المصرية للتامين التكافلي – اليانز لتامين الحياة)

التبرع للمؤسسات الخيرية الكبيرة (مستشفى 57357 – بنك الطعام – جمعية رسالة - مؤسسة مصر الخير – بنك الشفاء – مؤسسة مجدي يعقوب)

سداد تذاكر شركات الطيران (مصر للطيران – إير كايرو)

سداد اشتراكات غرفة التجارة الأمريكية



التمتع بمنتجات البنك من التجزئة المصرفية مثل:



القروض الشخصية بأقل عائد وبأطول فترة سداد

قروض السيارات

قروض السلع المعمرة

بطاقات الائتمان.

برامج التامين الموجهة للإفراد

قروض اشتراكات الأندية



خدمات غير تقليدية مثل:





السحب من أي فرع للبنك على مستوى الجمهورية في حالة فقد البطاقة

عمل رقم سرى بدل فاقد من اى فرع للبنك بدون اللجوء للمفوض

رفع محاولات الرقم السري من أي فرع للبنك

ربط الحسابات الشخصية على بطاقة المرتبات والصرف من خلالها

إمكانية الشراء وسداد المدفوعات الاليكترونية من خلال خدمة الراتب المقدم

استخدام البطاقة على محفظة بنك مصر الاليكترونية BM WALLET

بعد تخفيض 100 ألف جنيه، مواصفات بايك X55 موديل 2025

سيارات بايك… ارتفع معدلات البحث على جوجل عن أسعار ومواصفات واحدة من أهم السيارات الصينية في السوق المصري وهي سيارات بايك X55 موديل 2025 خلال الساعات الماضية، بعد تراجع أسعارها بقيمة تصل نحو 100 ألف جنيه وجاء ذلك خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار سيارات بايك X55 بعد تراجع أسعارها فى مصر

ونرصد فى التقرير التالى أسعار سيارات بايك فى السوق المصرى خلال شهر مارس بعد تراجعها مما يساهم في تنشيط حركة المبيعات والشراء داخل معارض السيارات وجاء ذلك بالتزامن مع توجيهات الدوله خول التصنيع المحلي وهى كالتالى:-



يصل سعر أول فئة Highline مليون و195 ألفا

يصل سعر ثانى فئه Top line نحو مليون و295 ألفا

يصل سعر ثالث فئه Premium Line نحو مليون و415 ألفا



مواصفات سيارات بايك X55



حصلت سيارات بايك على العديد من وسائل الامان والسلامة، ابرزها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ووسائد وستائر جانبية، ورادار أمامي وجانبي، ونظام إنذار ضد السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وتنبيه حزام الأمان السائق والراكب، ونظام منع السرقة، ونظام إنذار ضد السرقة، وغيرها، مزود بالعديد من التجهيزات والكماليات ومنها «مرآة داخلية، ومرآة الشمس للسائق والراكب، ومنفذ شحن 12 فولت، منفذ شحن 12 فولت بالشنطة الخلفية، ومداخل USB أمامية وخلفية، ونوافذ كهربائية للأبواب الأربعة، وستارة للشنطة، ورفع زجاج جميع الأبواب بزر واحد وحساس أمان ضد العوائق.





تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم ، يقدم موقع " فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار لحظيا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، تراجعا بمنتصف حركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025، بنحو 9 قروش، بحسب آخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.44 جنيها للشراء.

- 50.57 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.46 جنيها للشراء.

- 50.56 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.46 جنيها للشراء.

- 50.56 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر

- 50.47 جنيها للشراء.

- 50.57 جنيها للبيع.

وزير قطاع الأعمال يستعرض موقف مشروعات "القابضة للسياحة والفنادق"



عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية.



ويأتي ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتناول الاجتماع استعراض تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلًا عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي وتحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.



كما استعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، والتي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولًا للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، وذلك بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

البورصة تخسر مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 39322 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13839 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12326 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3356 نقطة.

الضرائب تكشف موعد إقرارات ضريبة الدخل عن فترة 2024



أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية ٢٠٢٤، فيكون موعد تقديمها حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥ للأشخاص الطبيعيين، و٣٠ أبريل ٢٠٢٥ للأشخاص الاعتباريين ولا يسري عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.



وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤، مؤكدة أن المصلحة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الدعم الفني للممولين.

وأضافت، أنه للاستفسارات والدعم الفني من خلال الخط الساخن 16395، لضمان تقديم المساعدة الفورية للممولين.

وأكدت أن المصلحة ملتزمة بتقديم بيئة ضريبية عادلة وشفافة، ودعم مجتمع الأعمال من خلال آليات مبسطة ومرنة تضمن الامتثال الضريبي بسلاسة.

الصناعة تطلق تطبيقًا على الهاتف المحمول لوحدة خدمة ودعم المستثمرين

أطلقت وزارة الصناعة الإصدار الأول لتطبيق دعم المستثمرين على الهاتف المحمول لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين حيث يوفر التطبيق ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمة ودعم المستثمرين إلكترونيا.

ويأتي هذا في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للتيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وتلبية احتياجاتهم وضرورة مواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة.

ويعمل الإصدار الأول للتطبيق على الأندرويد، وسوف يتم قريبا اطلاق نسخة من التطبيق تعمل على IOS كما يهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة للتيسير على المستثمرين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها، حيث يمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار للوحدة ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للجهة المختصة التابعة للوزارة والمعنية بمحتوى الشكوى أو الاستفسار، وعند الرد من الجهة المختصة على الشكوى تقوم الوحدة بموافاة المستثمر بالرد النهائي، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخير الرد.

وتبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق بإنشاء حساب عن طريق تسجيل بياناته الشخصية (الاسم ورقم التليفون والبريد الكتروني) ثم اختيار الخدمة التي يريدها سواء الشكوى أو الاستفسار ويستطيع المستثمر الدخول على حسابه الشخصي على التطبيق ومتابعة الشكوى أو الاستفسار ومعرفة الموقف التنفيذي للشكوى، أو إرسال شكوى جديدة.

ومن المقرر أن يوفر التطبيق الجديد مزيدا من الوقت والمجهود على المستثمر.

جدير بالذكر أن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

ويمكن للمستثمرين تحميل التطبيق من خلال الدخول علي الرابط:

ويتم اتباع خطوات تقديم شكوى أو استفسار كالتالي:

ا- اضغط على " ابدأ " للدخول على التطبيق.

٢- في حالة الدخول على التطبيق أول مرة يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني) لإنشاء حساب

٣- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوى - استفسارات).

4- تسجيل البيانات المطلوبة (عنوان الشكوى أو الاستفسار - الموضوع - إرفاق المستندات إن وجدت في صيغة صور بحد أقصى 5 صور)

٥- اضغط " سجل " لإرسال الشكوى أو الاستفسار

ويمكن الدخول إلى الحساب والبيانات الشخصية عن طريق الضغط على " بروفايل " ومتابعة موقف (الشكوى أو الاستفسار او ارسال استعجال في حالة تأخر الرد عن طريق الضغط على " متابعة ".





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