هل يمكن ربط بطاقات الخصم على محفظة بنك مصر؟

يتساءل عملاء بنك مصر حول إمكانية ربط بطاقات الخصم المباشر وغيرها على المحفظة الإلكترونية بالبنك.

وأوضح مسئولون ببنك مصر أنه بالفعل يمكن ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة وذلك ضمن مجموعة خدمات عديدة يتم تقديمها للعملاء.

كما تشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر لعملائه من خلال المحفظة المالية ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- أسهل طريقة تدفع بيها

4- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

5- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

7- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

8-اشتراكات النقابات والأندية

9- تذاكر الطيران

10- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

11- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC

كما يتساءل عملاء بنك مصر عن البدائل لعدم وجود أصل بطاقة الرقم القومي أثناء فتح الحساب ومدى إمكانية الفتح بصورة البطاقة.

وكشف مسئولو بنك مصر أن حساب التوفير يمكن فتحه بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط (مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع).

ويمكن فتح حسابات للعملاء المذكور بمستند تحقيق شخصياتهم عبارات مثل (طالب – عاطل – بدون عمل – لا يعمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل) مكان خانة الوظيفة مع العلم أن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 3000 جنيه.

وكشف بنك مصر عن تفاصيل ربط أكثر من حساب على الفيزا الخاصة بالعميل.

وأوضح بنك مصر عدد الحسابات التي يمكن ربطها على بطاقة فيزا، وماستر كارد الخصم الفوري في البنك.

وأكد مسؤولون في بنك مصر إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة، حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات....)، وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

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