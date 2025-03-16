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اقتصاد

الضرائب: 16 يومًا على انتهاء موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى فقط 16 يومًا وينتهى موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، مشيرةً إلى أننا مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024 حتى 31 مارس الجاري للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وحتى 30 أبريل المقبل للأشخاص الاعتبارية (الشركات).

تقديم التيسيرات اللازمة للممولين ومساعدتهم

وأكدت، على توجيهات وزير المالية وحرصه على تقديم التيسيرات اللازمة للممولين ومساعدتهم في الالتزام الطوعي لأداء واجباتهم الضريبية، موضحةً أننا نوفر كافة أوجه الدعم اللازم أثناء تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على الاستفسارات، إضافة إلى لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وأيضا الدعم الفني الذي يقدمه «مركز الخدمات الرقمية» بمقر الخزانة العامة بلاظوغلي، لمساعدة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية  لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية.

ودعت رشا عبد العال، جميع الممولين  إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية في مواعيدها القانونية عبر المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب والاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة.

أشارت، إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية التالية: مركز أول كبار الممولين، مركز ثان كبار الممولين، مركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، مركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية..  يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني.

وبالنسبة لباقي الممولين، فيتم تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

كما يمكن التواصل مع المصلحة لترتيب الندوات عبر البريد الإلكتروني:
tax.media@eta.gov.eg

ولضمان تقديم أفضل خدمة للممولين، أضافت رئيس المصلحة أن هناك قنوات متنوعة للتواصل، تشمل: الخط الساخن: 16395 

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