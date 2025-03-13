بخصم يصل إلى 60 ألف جنيه، طرق الحصول على سيارات هافال بالتقسيط

وفر الوكيل المحلي للعلامة التجارية هافال العديد من العروض اقتناء السيارة بالتقسيط، من أحد البنوك بخصم يصل إلى نحو 60 ألف جنيه على موديلات Jolion FL وJolion Pro وH6، وذلك حتى عيد الفطر المبارك.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة عرض تمويل مميز بالتعاون مع أحد البنوك مما يمنح العملاء خيارات شراء أكثر مرونة وسهولة، يتميز العرض بإمكانية شراء سيارات هافال بدون أي رسوم إدارية، بالإضافة إلى معدل ربح تنافسي يبدأ من 8.50% بالتعاون مع أحد البنوك، مع إمكانية دفع 50% كمقدم، وتقسيط المبلغ المتبقي حتى 7 سنوات.

ويمكن لجميع عملاء جي بي أوتو وعشاق سيارات هافال الاستفادة من العروض والتخفيضات الحصرية التي تطرحها الشركة، حيث يتيح هذا العرض للعملاء فرصة استثنائية لاقتناء سيارة تجمع بين الأناقة، والتقنيات الحديثة، والأداء المتميز، والوكيل الحصري مع مزايا إضافية تسهل عملية الشراء، مثل التخفيضات الكبيرة وخيارات التقسيط الميسرة ومن بين السيارات داخل العرض ما يلي.

وفي ذات السياق المتصل قال محمد مراد، رئيس قطاع سيارات هافال في مصر، إن هناك العديد من التطويرات تحدث داخل قطاع السيارات لتمكين العملاء من اقتناء السيارات بالتقسيط لان الكاش يصعب علي البعض لذا حرص الوكيل على تلبية تطلعات عملائها، ووضع احتياجاتهم على رأس أولوياتها، لذلك نحرص على تقديم أفضل العروض والتسهيلات التي تضمن لهم عملية شراء سلسلة، خاصة في هذا الشهر الكريم.

كما يعكس هذا العرض التزام الشركة بتعزيز علاقتها بعملائها وتشجيعهم على امتلاك سيارات هافال، التي تمتاز بتصميمها العصري، وتجمع أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة، بفضًل عن أدائها الفائق".

وفي ما يلي نبذة عن ميزات سيارات هتفال المتميزة:

السيارة هافال Jolion Pro

تنتمي هذه السيارة إلى فئة "الكروس أوفر" وتأتي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، يولد قوة 148 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 220 نيوتن/متر. يتصل المحرك بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات، مدعم بنظام تزييت للتبريد (Wet Clutches) لضمان أداء سلس وفعال. السيارة متاحة بفئة واحدة وهي الأعلى تجهيزًا، بسعر 1,420,000 جنيه بعد التخفيض.

السيارة هافال Jolion FL

تتميز «هافال چولاين Face lift» بتصميم خارجي أنيق ومقصورة رحبة، مع جنوط ألومنيوم 18 بوصة، ومرايا كهربائية الطي، وإضاءة LED أمامية وخلفية. تعتمد على محرك بقوة 148 حصان وعزم 220 نيوتن متر، متصل بناقل بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات. تشمل تجهيزاتها فتحة سقف بانورامية، ونظام تحكم ذكي في السرعة. كما تأتي السيارة في 4 فئات، وتوفر أعلى مستويات الأمان بأنظمة فرامل متطورة، كاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى شاشة 12.3 بوصة. وتتوفر بأسعار تبدأ من 1,150,000 جنيه بعد التخفيض.



تتميز هافال H6 بمحرك قوي سعة T1.5 لتر ينتج 152 حصانًا وعزمًا أقصى 233 نيوتن متر، مع مقصورة رحبة توفر راحة استثنائية للركاب، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن الأداء القوي والراحة. تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,738 ب مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4,653 مم، وعرضها الكلي 1,886 مم، وارتفاعها الكلي 1,730 مم، كما تعتمد على نظام التعليق الأمامي McPherson، ونظام التعليق الخلفي Multilink Independent، بأسعار رسمية تبدأ من 1,350,000 جنيه.

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