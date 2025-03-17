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حوادث

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة تسبب في تفحم جثة مسن بـ6 أكتوبر

حريق شقة في اكتوبر
حريق شقة في اكتوبر والمعمل الجنائي يفحص،فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب بشقة يسكنها شخص بدائرة قسم شرطة ثالث اكتوبر، ترتب عليه تفحم الشقة بأكملها وقاطنها قبل تناول إفطار اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، للوقوف علي أسباب الحريق وملابساته.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من المقدم محمد داود رئيس مباحث 6 أكتوبر ثالث يفيد فيه بنشوب حريق بشقة يسكنها شخص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

وتبين من الفحص  تفحم جثة شخص يبلغ من العمر (56 عامًا)، يقيم بمفرده، وأشارت التحريات الأولية  إلى أن سبب استخدام المتوفي منقد فحم استعمله في طهي الطعام.

 لكنه ذهب في نوم عميق وبينما ظل الفحم المشتعل يصدر غاز ثاني كسيد الكربون ما أدى إلى وفاة الشخص أثناء نومه، واشتعلت النيران التي فحمت جثته والتهمت كافة محتويات الشقة.

 وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

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المعمل الجنائي حريق شرطة ثالث أكتوبر شهر رمضان المبارك

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