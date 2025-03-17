انتظام حركة المركبات بطريق الواحات البحرية بعد رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة من تسيير حركة المركبات بطريق الواحات البحرية بعدما تسبب حادث انقلاب أتوبيس نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 20 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتسبب في زحام مروري بالطريق، وقامت الإدارة برفع آثار الحادث، وسحب الأتوبيس عبر أوناش المرور، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.



وكان طريق الواحات بمنطقة أكتوبر، شهد مساء اليوم، حادث انقلاب أتوبيس كان يقل 50 راكبًا، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا على الأقل، إلى جانب سقوط عدد غير معلوم من الضحايا.



وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ البري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث يجري التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، كما باشرت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وحصر أعداد الضحايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.