الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم محل ألبان شهير في فيصل

حريق محل ألبان السوداني
حريق محل ألبان السوداني بفيصل

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل محل ألبان شهير بشارع أسامة أبوعميرة بحسن محمد في منطقة فيصل، دون وقوع أى إصابات.


حريق محل ألبان بفيصل
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل ألبان  بشارع أسامة ابو عميرة بحسن محمد في منطقة فيصل وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق محل ألبان السوداني بفيصل
حريق محل ألبان السوداني بفيصل

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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