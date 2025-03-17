الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

بـ8 آلاف جنيه، القبض على تاجر خردة وفتاة حاولا بيع رضيعهما في الجيزة

ضبط فتاة وتاجر خردة
ضبط فتاة وتاجر خردة باعا طفلهما بالوراق،فيتو

تمكنت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من القبض على تاجر خردة وفتاة قاما بعرض رضيعهما  للبيع مقابل 8 آلاف جنيه، مقابل وسيط عاطل تم ضبطه.

  وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، يفيد بتلقي بلاغ من صاحب محل يتهم شقيق زوجته بعرض طفل يبلغ من العمر 8 أشهر للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه.

على الفور، كلف رئيس مباحث الوراق، المقدم محمد طارق، فريق البحث بالتحري عن الواقعة، وكشفت التحريات أن المتهمين هما شاب يبلغ من العمر  (36 عامًا) يعمل في تجارة الخُردة، وفتاة تبلغ من العمر (18 عامًا)، وأنهما أنجبا الطفل نتيجة علاقة غير شرعية، ومع تطور الأحداث، استعانا بشخص لبيعه مقابل المبلغ المتفق عليه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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المباحث الجنائية خردة النيابة العامة

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