البنتاجون: الغارات على اليمن ليست هجوما بلا نهاية ولا تهدف لتغيير النظام

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم: إن الغارات على اليمن ليست هجوما بلا نهاية ولا تهدف لتغيير النظام القائم.

بيان البنتاجون حول الهجوم على اليمن

وتابع البنتاجونك إن الموجة الأولى من الضربات فى اليمن أصابت أكثر من 30 هدفا عسكريا، بما فى ذلك مواقع تدريب لعناصر الحوثيين، وأشار إلى القضاء على العشرات من قادة الحوثيين.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت فجر اليوم الإثنين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر.

يحيى سريع يتحدث عن عملية الحوثيين فى البحر الأحمر

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وأوضح أن القوات المسلحة (التابعة للحوثيين) "نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على بلدنا".

وأشار سريع إلى أن "مقاتلات العدو- في إشارة إلى المقاتلات الأمريكية- المحلقة اضطرت إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق صواريخ ومسيرات على حاملة الطائرات والقطع التابعة لها".









ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.