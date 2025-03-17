ترحيل طبيبة لبنانية من أمريكا رغم أمر قضائي يمنع ذلك

رحّلت السلطات الأمريكية اليوم الإثنين، طبيبة بجامعة براون في ولاية رود آيلاند إلى لبنان.

وأكدت وكالة "رويترز" عن وثائق قضائية: "ترحيل الطبيبة إلى لبنان جاء رغم أمر قضائي بمنع إبعادها".

وأضافت: "الطبيبة رشا علوية كانت تحمل تأشيرة عمل أمريكية وتعمل أستاذا مساعدا في جامعة براون".

وأشارت الوكالة إلى أن ترحيل الطبيبة رشا علوية سيكون محور جلسة استماع اليوم أمام قاض فيدرالي في بوسطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن منذ أيام عن اعتقال الطالب الفلسطيني والناشط "المؤيد لحركة حماس" محمود خليل، في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مؤكدا أن هذا الاعتقال هو الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة، مشيرا إلى وجود طلاب آخرين في كولومبيا وجامعات أمريكية أخرى متورطين في أنشطة "مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ولأمريكا".

وقال ترامب في بيان: "إدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك. ثمة كثيرون ليسوا طلابا، بل محرضون مدفوعو الأجر". وأضاف أن الإدارة ستواصل ملاحقة الأفراد الذين يشاركون في أنشطة تدعم الإرهاب أو تعادي أمريكا.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستقوم بإلغاء تأشيرات وإقامات مؤيدي حركة حماس في أمريكا، تمهيدا لترحيلهم.

وقال روبيو: "سنقوم بإلغاء التأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لمؤيدي "حماس" في أمريكا حتى نتمكن من ترحيلهم".

ويعكس هذا الإجراء التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية.

وتأتي هذه الخطوة أيضا في سياق الجهود الأمريكية لمراقبة ومحاسبة الأفراد الذين يُشتبه في مشاركتهم في أنشطة تدعم الجماعات المسلحة أو تعادي سياسات الولايات المتحدة.

وأثار الاعتقال ردود فعل متباينة، حيث دعمه بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما انتقده آخرون باعتباره انتهاكا للحقوق المدنية والحريات الأكاديمية. ومن المتوقع أن تثير هذه الحالة نقاشا أوسع حول التوازن بين الأمن الوطني وحقوق الأفراد في الولايات المتحدة.

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