الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

منتخب مصر
منتخب مصر

منتخب مصر، وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، على إقامة مباراة مصر وأثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب.

 

ويأتي ذلك  بسبب عدم امتلاك اثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات فيما تقام الجولة الخامسة والسادسة خلال الفترة من 17-25 مارس المقبل. 

من جهته عقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة اليوم الاثنين مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني  عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير  التنفيذي لاتحاد الكرة.
 

 

ترتيبات معسكر مارس لمنتخب مصر

أعقب الجلسة اجتماع  لجهاز المنتخب الوطنى الأول للتنسيق بشأن معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، كما قام الجهاز بمشاهدة ملخصات لمباريات منتخبى إثيوبيا وسيراليون لمعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهتهما.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

يتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة حسام حسن المدير الفني مباراة مصر واثيوبيا مباراة مصر

مواد متعلقة

الكشف عن حكم مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بتوقيت القاهرة، الفيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أول تحرك من الاتحاد الإنجليزي في واقعة العنصرية ضد نجم منتخب تونس

سلوت يتحدث عن صعوبة مواجهة أستون فيلا وفرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي

بعد أزمته مع أهلي جدة، فيرمينيو مرشح بقوة للعودة للدوري الإنجليزي

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

صلاح يبتعد عن هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الصراع يشتعل بين ليفربول وأرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الأكثر قراءة

التعليم توضح موقف الغياب في المدارس خلال رمضان

هيئة الدواء تحذر الحوامل من استخدام هذه الأدوية: تسبب تشوهات للأجنة

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

بتوقيت القاهرة، الفيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

منوعات

المزيد

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

مقدمة مسلسل "Daredevil: Born Again" ستحتوي على رسوم متحركة

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

12 عادة خاطئة للمصريين في رمضان.. احذر منها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية