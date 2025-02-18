الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

منتخب مصر، وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، على إقامة مباراة مصر وأثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب.

ويأتي ذلك بسبب عدم امتلاك اثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات فيما تقام الجولة الخامسة والسادسة خلال الفترة من 17-25 مارس المقبل.

من جهته عقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة اليوم الاثنين مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.



ترتيبات معسكر مارس لمنتخب مصر

أعقب الجلسة اجتماع لجهاز المنتخب الوطنى الأول للتنسيق بشأن معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، كما قام الجهاز بمشاهدة ملخصات لمباريات منتخبى إثيوبيا وسيراليون لمعرفة نقاط القوة والضعف قبل مواجهتهما.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

يتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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