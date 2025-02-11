الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسن في مباراة الأهلي وغزل المحلة

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري في مباراة الأهلي وغزل المحلة المقامة بإستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الـ13 من دوري نايل 2024 – 2025.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

ويستعد منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات المونديال

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن إبراهيم حسن طارق سليمان الأهلي و غزل المحلة دوري نايل اثيوبيا سيراليون التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

حسام حسن يعلق على مجموعة مصر في أمم إفريقيا

حسام وإبراهيم حسن يشاركان في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2025

تصفيات كأس العالم، البحرين تفرط في فوز ثمين أمام أستراليا بالثواني الأخيرة
ads

الأكثر قراءة

حكم مباراة الزمالك والطلائع يحسم الجدل بشأن إيقاف زيزو

10 صور توثق لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب في البيت الأبيض

إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المحلة (صور)

موقف العش من دعم الأهلي أمام الزمالك بعد الطرد أمام المحلة

مصدر مسئول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح حتى الآن

تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن تعويضات أهالي الوراق

مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

ملك الأردن خلال لقاء ترامب: ننتظر خطة مصر بشأن غزة

منوعات

المزيد

خبراء يحذرون من الأضرارالناتجة عن قلة النوم

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مصر وصيفًا.. المنتخبات الأكثر تتويجًا ببطولة أمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لمن أرسل الله نبيه موسى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

حفظ الأمانة والعهد، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية الجرح في المنام وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية