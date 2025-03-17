ذا صن تبرز تعليقات سلبية ضد محمد صلاح بعد خسارة كأس الرابطة

سلطت صحيفة "ذا صن" الضوء على تراجع مستوى الدولي المصري محمد صلاح خلال هزيمة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد.

والتقى الفريقان على ملعب "ويمبلي" في نهائي المسابقة، وتعرض ليفربول للهزيمة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي شهدت مشاركة صلاح مع الريدز في اللقاء كاملا.

وتعد هذه ثالث مسابقة يودعها ليفربول هذا الموسم، بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد بليموث أرجايل في دور الـ32، ودوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان من دور الـ16.

وأشارت الصحيفة إلى ردود الفعل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي من مستوى محمد صلاح خلال اللقاء، إذ كتب أحدهم قائلا: "لقد رأينا آنت ودِك أكثر من صلاح، هذا أمر لا يُصدق!"، ليرد آخر قائلًا: "هل صلاح موجود في الملعب؟"، وذلك في إشارة إلى مشجعَي نيوكاسل الشهيرين باحتفالاتهما الكوميدية والحماسية لصالح ناديهما.

كان النجم المصري محمد صلاح عانى من ظهور باهت في ويمبلي، إذ لم يسجل أي تسديدة على المرمى طوال المباراة، رغم تسجيله 27 هدفًا في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل بعد لاتفاق للتجديد.

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