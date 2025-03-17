الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

حادث مول جرين بلازا
حادث مول جرين بلازا بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، حادث مروع إثر قيام قائد سيارة بدهس شخص ونجله أثناء تواجدهم فى الجراج جرين بلازا بالإسكندرية، وسادت حالة من الهلع بعد وقوع الحادث.

حادث مول جرين بلازا بالاسكندرية 
حادث مول جرين بلازا بالإسكندرية 
حادث مول جرين بلازا بالاسكندرية 
حادث مول جرين بلازا بالإسكندرية 

حادث دهس داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية 

ووثقت كاميرات المراقبة، الحادث لحظة الدهس فيما أخطرت مديرية أمن الإسكندرية بشأن الواقعة لبيان ملابساتها وظروفها ودوافع مرتكبيها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة ونقل الضحايا إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

التفاصيل الكاملة للتعدي على ضابط شرطة بقنا.. المجني عليه اعترض على بيع السلع بأزيد من السعر دون الإفصاح عن هويته.. تقرير طبي يكشف الإصابات.. والنيابة تقرر حبس المتهمين

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث دهس بالاسكندرية حادث مول جرين بلازا بالاسكندرية مول جرين بلازا مديرية أمن الإسكندرية جرين بلازا بالاسكندرية أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

إخماد حريق اندلع داخل عقار سكنى بالمريوطية (صور)

العثور على جثة طفلة داخل مصرف في بنى سويف

التفاصيل الكاملة للتعدي على ضابط شرطة بقنا.. المجني عليه اعترض على بيع السلع بأزيد من السعر دون الإفصاح عن هويته.. تقرير طبي يكشف الإصابات.. والنيابة تقرر حبس المتهمين

مصرع شخص سقط من نخلة فى المنيا

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

"شقى عمرى ضاع"، حريق يلتهم محتويات سوبر ماركت فى الشهداء بالمنوفية

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

الأكثر قراءة

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

رسالة هامة من الرئيس السيسي للإعلام المصري: برنامج سامح حسين نموذج إيجابي

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل المغرب بدقائق يفسد الصوم؟، أمينة الفتوى تجيب"فيديو"

أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح وأداؤها في البيت أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية