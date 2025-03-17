سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الإسكندرية، حادث مروع إثر قيام قائد سيارة بدهس شخص ونجله أثناء تواجدهم فى الجراج جرين بلازا بالإسكندرية، وسادت حالة من الهلع بعد وقوع الحادث.

حادث مول جرين بلازا بالإسكندرية

حادث مول جرين بلازا بالإسكندرية

حادث دهس داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية

ووثقت كاميرات المراقبة، الحادث لحظة الدهس فيما أخطرت مديرية أمن الإسكندرية بشأن الواقعة لبيان ملابساتها وظروفها ودوافع مرتكبيها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة ونقل الضحايا إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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