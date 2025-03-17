الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تزوير عقود السفر والنصب علي المواطنين بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة عين شمس.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وقيامه ببيعها للمواطنين نظير مبالغ مالية.


وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات تفيد قيام  عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى.


وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللتزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبحوزته عقود عمل خالية البيانات، وسجل تجارى وشهادة مزورة وصورة بطاقة رقم قومى مزورة وعدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، و٢ أكلاشيه، و٤ بطاقة دفع إلكترونى،وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و٤ هواتف محمولة، وبفحصها تم التأكد من  نشاط المتهم الإجرامى.


وبمواجهته أقر بنشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة أمن القاهرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين بتعليم القليوبية إلى المحاكمة التأديبية بسبب تزوير "رصيد الإجازات"

المشدد 7 سنوات لعصابة تزوير الأوراق الرسمية بدار السلام

تجديد حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في الجيزة

الأكثر قراءة

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

رسالة هامة من الرئيس السيسي للإعلام المصري: برنامج سامح حسين نموذج إيجابي

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل المغرب بدقائق يفسد الصوم؟، أمينة الفتوى تجيب"فيديو"

أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح وأداؤها في البيت أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية