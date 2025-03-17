المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تزوير عقود السفر والنصب علي المواطنين بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة عين شمس.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل متهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وقيامه ببيعها للمواطنين نظير مبالغ مالية.



وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللتزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبحوزته عقود عمل خالية البيانات، وسجل تجارى وشهادة مزورة وصورة بطاقة رقم قومى مزورة وعدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، و٢ أكلاشيه، و٤ بطاقة دفع إلكترونى،وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و٤ هواتف محمولة، وبفحصها تم التأكد من نشاط المتهم الإجرامى.



وبمواجهته أقر بنشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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