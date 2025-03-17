الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد الحكم بحبس بلوجر شهير بتهمة سبها

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

علقت الإعلامية رضوي الشربيني علي صفحتها الخاصة بالفيس بوك، بعدما قضت المحكمة اليوم بحبس بلوجر شهير شهر لاتهامه بسبها  بالقول “ الحمد لله القانون قال كلمته ”.

 

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربينيبالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه.

يذكر أن جهات التحقيق أمرت في وقت سابق بضبط وإحضار البلوجر ع.م، بعد بلاغ رضوى الشربيني، وأوضحت في البلاغ أن صانع المحتوى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إساءات لها وتقليل من شأنها، حيث شبهها بكلمة جارحة.


ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

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