اتحاد الكرة يواصل التدريب العملي للحكام وتحليل الحالات الجدلية

لجنة الحكام، أجرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز تدريبًا عمليًا للحكام بمركز المنتخبات الوطنية.

بعد التدريب العملي تناول الحكام وأعضاء اللجنة طعام الإفطار، وأجرت تحليلا لبعض الحالات الجدلية في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من دوري القسم الأول (نايل) وربع نهائي كأس مصر.

طاقم حكام مصري لمباراة اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني

فيما اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصريًا لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري أمام مواطنه النادي الرياضي القسنطيني في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والمقرر لها 9 إبريل المقبل بملعب 6 يوليو بالعاصمة الجزائر.

الطاقم المصرى مكون من أمين عمر حكمًا للساحة ومعه محمود أبو الرجال كمساعد أول وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ ومحمد معروف حكمًا رابعًا ومعهم محمود عاشور في غرفة الفار ويساعده محمود البنا.

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، فيتو

جريشة وبركة ضمن معسكر المحاضرين الدوليين

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قائمة معسكر المحاضرين التابع للاتحاد الدولي "فيفا" وتضمنت الثنائي المصري جهاد جريشة وهيام بركة.

يقام معسكر ( الفوتورو) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 16 حتى 23 مارس الجاري تحت مسمى (الفوتورو).

ويعتبر جهاد جريشة عضو لجنة الحكام الرئيسية، أحد أهم وأبرز الحكام في مصر وأفريقيا ويمتلك سجلا حافلا، حيث شارك في كأس أمم أفريقيا أكثر من مرة وأدار العديد من المباريات في أدوار متقدمة بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية كما شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

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