6 وصايا من الكولومبي أوسكار لطاقم حكام مباراة القمة 130

القمة 130، عقد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إجتماعا اليوم الثلاثاء مع طاقم حكام مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك.

وخلال الإجتماع قدم أوسكار 6 وصايا لحكام القمة من أجل الخروج بالمباراة لبر الأمان جاءت كالتالي: الهدوء والتركيز واليقظة والعدالة والقرار المناسب والتعاون طريقكم للنجاح

تفاصيل إجتماع أوسكار مع حكام القمة 130

طالب أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام من الطاقم المكلف بإدارة لقاء القمة رقم 130 بين الزمالك والأهلي في الجولة الافتتاحية لمرحلة تحديد بطل دوري القسم الأول (نايل) ’ بالتركيز الشديد والهدوء واليقظة منذ البداية للنهاية والاستمتاع بالمباراة الكبيرة مع بذل أقصى جهد ممكن والتواجد في المكان المناسب حتى تخرج قراراتهم بشكل يليق بقيمة الحدث.

أوسكار يحاضر حكام قمة الأهلي والزمالك، فيتو

أوسكار ينصح حكام القمة بالتعاون فيما بينهم

رويز نصح الطاقم الوطني الذي يقوده الدولي محمود بسيوني بضرورة التعاون فيما بينهم واختص طاقم غرفة الفيديو بقيادة الدولي أحمد الغندور بأهمية مراجعة مواقع الكاميرات قبل انطلاق المباراة حتى تخرج مراجعاتهم لحكم الساحة كأفضل ما يكون مما يوفر العدالة للفريقين.

نصائح أوسكا للحكم الرابع

نصائح الرئيس الجديد للجنة الحكام امتدت أيضًا للدولي حمادة القلاوي الحكم الرابع حيث طالبه بالتعاون مع دكة بدلاء الفريقين بكل الاحترام والهدوء والقيام بدوره في حل أي مشكلة قد تظهر خلال المباراة.

طاقم حكام مباراة القمة 130

كانت لجنة الحكام قد أعلنت أمس (الإثنين) اختيار طاقم حكام مصري لإدارة اللقاء الهام يقود الدولي محمود بسيوني ومعه أحمد توفيق طلب وسامي هلهل كمساعدين والدولي حمادة القلاوي حكمًا رابعًا وفي غرفة الفيديو الدولي أحمد الغندور ومعه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

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