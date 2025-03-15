تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحيكم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعين التشادي الحاجي أليو محمد بدلا من الموريتاني دحان بيده لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا انتونيلا من ايسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم

يستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 3 أيام، بعد انتهاء معسكر مباراة القمة أمام الزمالك والتى اعتذر الأهلي عن خوضها بسبب رفضه إقامتها بحكام محليين.

تقرر أن يقود اليوم سامي قمصان مدرب النادي الأهلي تدريبات الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى ظل غياب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذى غادر إلى بلاده للحصول على إجازة بسبب التوقف الدولي.

وطلب مارسيل كولر تقريرا فنيا شاملا عن فريق الهلال السوداني المنتظر مواجهته يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.

كما وضع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا خاصًّا للاعبي الفريق من أجل تحضيرهم للمرحلة المقبلة في ظل عدم ارتباط الفريق بخوض مباريات خلال الفترة الحالية مع تناثر أنباء حول اعتذار الأهلي عن خوض منافسات كأس الرابطة.

وفي حالة اعتذار النادي الأهلي عن خوض مباراة كأس الرابطة ستكون أول مباراة للفريق أمام الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة، بعدما قرر الأهلي الانسحاب اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

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