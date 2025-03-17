الإثنين 17 مارس 2025
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ثقافة وفنون

دنيا سمير غانم تغني "هاخد فرصتي" ضمن أحداث "عايشة الدور" (فيديو)

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

طرحت النجمة دنيا سمير غانم عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أغنية "هاخد فرصتي"، من مسلسل "عايشة الدور"، الذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

 

أغنية "هاخد فرصتي" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، وتبدأ بهذه الكلمات:

"هو إنت لسه في العبط ده مكملة؟
آه إنت مالك؟
أنا مش هسيبك تفضلي مستهبلة
خليكي في حالك
ما أنا كنت قاعدة بالعيال متقندلة
حد اشتكى لك؟

طب أنا واقفة لك
ابعدي عني
لأ استني
هاخد فرصة غصب عنك
ربي عيالك مش فايقة لك"

قصة مسلسل "عايشة الدور"

يتناول المسلسل موضوع الصعوبات التي تواجهها المرأة المطلقة مع تربية الأولاد، من خلال الشخصية التي تجسدها دنيا سمير غانم، التي تجد نفسها أمام فرصة لحياة جديدة ومختلفة، تأخذها إلى الحياة الجامعية مرة ثانية.

 

أبطال مسلسل "عايشة الدور"

مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي.

 

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أبطال مسلسل عايشة الدور الحان عمرو مصطفى النجمة دنيا سمير غانم النصف الثانى أيمن بهجت قمر ايمن بهجت سماء إبراهيم

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