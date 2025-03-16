مسلسل عايشة الدور الحلقة 2، دنيا سمير غانم تدفع 5 آلاف جنيه بسبب مقالب الـ "GenZ"

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عايشة الدور، باتصال الجامعة لتحذير "عائشة"، وتقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، من غياب “فطيمة” ابنة شقيقتها الذي قد يؤدي لطردها من الكلية، لتقرر “عائشة” أخذ مكانها بشكل مؤقت لإنقاذ “فطيمة” بالإضافة لتحقيق حلمها الذي استغنت عنه من أجل أولادها وطليقها.

أحضرت عائشة لبس للتنكر بشكل طالبة جامعية من عند والدها الذي كان يعمل كمونولوجست، لتنجح بالفعل في دخول الجامعة وعمل كارنيه بصورتها كذلك بفضل مساعدة أحد الأساتذة.

وتصادق “عائشة” شخص جديد يدعي “أيمن” والذي قابلته في الحلقة الأولى وأخبرته أنها خالة فطيمة، لتفصح له عن سرها وسبب تنكرها ويقرر هو الأخر أن يساعدها من خلال تعليمها لغة الشباب الدرجة ومجموعات الجامعة المختلفة التني تنقسم لمهووسين “الجيم”، والفتيات المحبوبات وعلى رأسهم “نسمة" والمعروفة بـ “ديفة” الجامعة، وتقوم بدورها الفنانة الصاعدة أميرة الديب.

كما تعرف عن موقع “يو جوسيبس” الذي يرسل من خلاله فضائح الطلاب لجميع الموجودين في الجامعة في نفس لإخراجهم وفضح أمرهم.

وتقوم شلة “نسمة” بالتقرب من “عائشة” حتى تؤدي “مقلب” فيها وتتركها هي لتدفع حساب السوشي والذي وصل سعره إلى 5 آلاف جنيه، لتدرك وقتها أن جيل الـ “GenZ” ليس بسهل على الإطلاق وأنها ستواجه العديد من المشاكل بالجامعة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور العديد من المواقف الاجتماعية والكوميدية، حيث تبدأ باستعداد "عائشة"، والتي تقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، تجري وراء طفليها للاستعداد للذهاب لمسرحية المدرسة التي يمثل فيها ابنها، ليكون يومها حافل بالأحداث والمشاوير من عملها في محل الورد لعطل سيارتها وغيرها من العديد من المشاكل والمهام اليومية ومنها أنها تقابل الأمهات المطلقات أو “السنجل مازرز”.

وتخبر ابنة شقيقة “عائشة” “فطيمة”، التي تعيش بالخارج، أن والدتها رفضت نزولها لمصر لإنهاء آخر سنتين من دراستها بجامعة مصرية، وتطلب من خالتها أن تذهب للجامعة لحل المشكلة بعد أن بعثت لها الكلية إنذار رفد لعدم حضورها، ثم يزور “عائشة” طليقها “راشد” في محل الورود الذي تملكه ليخبرها أنه يرغب في الزواج مرة أخرى ويريد منها التمهيد لأولادهما.

وتتسبب “عائشة” في شجار بالأيدي مع أحد "الماميز" بمسرحية ابنها لانها تريد ان يكون في المقدمة، وضمن العديد من المشاكل التي تقابل عائشة تضطر لارتداء ملابس ابنتها لانها لا تستطيع فتح باب غرفته الخاصة بعد ان سكبت القهوة على ملابسها، والذي يتسبب في اعتقاد الجميع انها طالبة عند ذهابها لجامعة “فطيمة” لطلب تأجيل حضورها.

وتنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “عايشة الدور” بتظاهر عائشة انها “فطيمة الساعاتي” ابنة شقيقتها حتى تنقذها من الرفد.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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