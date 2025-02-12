مسلسلات رمضان 2025، شاهد البرومو الأول لـ"عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "عايشة الدور" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، البرومو التشويقي الأول للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

برومو مسلسل عايشة الدور

وظهر في البرومو بعضا من ملامح قصة المسلسل، كما ظهرت النجمة دنيا سمير غانم وهي تغني ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل عايشة الدور

ومسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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