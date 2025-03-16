الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صلاح السعدني الحاضر الغائب في أولى حلقات مسلسل عايشة الدور

صلاح السعدني، فيتو
صلاح السعدني، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، حملت الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدورمن بطولة النجمة دنيا سمير غانم العديد من الأحداث الشيقة والكوميدية، وخلالها قام صناع العمل بإحياء ذكرى الفنان الراحل صلاح السعدني، وذلك من خلال تجسيد والد عائشة الذي كان يعمل كمونولوجست لشخصية “سليمان غانم” في مسلسل ليالي الحلمية والتي جسدها الراحل الكبير صلاح السعدني.

أحداث الحلقة الأولى من عايشة الدور

تشهد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور العديد من المواقف الاجتماعية والكوميدية، حيث تبدأ باستعداد "عائشة"، والتي تقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، تجري وراء طفليها للاستعداد للذهاب لمسرحية المدرسة التي يمثل فيها ابنها، ليكون يومها حافلا بالأحداث والمشاوير من عملها في محل الورد لعطل سيارتها وغيرها من العديد من المشاكل والمهام اليومية ومنها أنها تقابل الأمهات المطلقات أو “السنجل مازرز”.  

وتخبر ابنة شقيقة “عائشة” “فطيمة”، التي تعيش بالخارج، أن والدتها رفضت نزولها لمصر لإنهاء آخر سنتين من دراستها بجامعة مصرية، وتطلب من خالتها أن تذهب للجامعة لحل المشكلة بعد أن بعثت لها الكلية إنذار رفد لعدم حضورها، ثم يزور “عائشة” طليقها “راشد” في محل الورود الذي تملكه ليخبرها أنه يرغب في الزواج مرة أخرى ويريد منها التمهيد لأولادهما.

وتتسبب “عائشة” في شجار بالأيدي مع أحد "الماميز" بمسرحية  ابنها لأنها تريد أن يكون في المقدمة، وضمن العديد من المشاكل التي تقابل عائشة تضطر لارتداء ملابس ابنتها لانها لا تستطيع فتح باب غرفته الخاصة بعد أن سكبت القهوة على ملابسها، والذي يتسبب في اعتقاد الجميع أنها طالبة عند ذهابها لجامعة “فطيمة” لطلب تأجيل حضورها. 

وتنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “عايشة الدور” بتظاهر عائشة أنها “فطيمة الساعاتي” ابنة شقيقتها حتى تنقذها من الرفد.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسلات رمضان 2025 النجمة دنيا سمير غانم العديد صلاح السعدني مسلسل عايشة الراحل صلاح السعدني الحلقة الأولى من عايشة الدور

الأكثر قراءة

خبير لوائح يكشف 3 سيناريوهات بقرار الأولمبية المصرية بشأن أزمة الأهلي

ميدو يكشف مفاجأة بشأن حكام قمة الأهلي والزمالك

القبض على قائد سيارة ملاكي دهس 4 أشخاص أعلى محور عدلي منصور

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة واشتعال النيران فيها بالإسكندرية

أول رد من جماعة الحوثي على الغارات الأمريكية

الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ارتفاع عدد ضحايا الضربات الأمريكية على اليمن لـ 22 قتيلا وجريحا

منوعات

المزيد

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية