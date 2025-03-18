الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 663 حكما قضائيا

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")
 

كما ضبط قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".عبارة عن فرد محلى، وتنفيذ 663 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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