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حوادث

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

واقعة التعدى على
واقعة التعدى على ضابط شرطة بقنا

تسلمت النيابة العامة، التقرير الطبي المبدئي بشأن الإصابات التي لحقت بضابط شرطة بقنا المعتدى عليه من قبل القائمين على إدارة محل.

التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا 

وأوضح التقرير الطبي الصادر من مستشفى نجع حمادي، تعرض ضابط شرطة مقيم بمركز شرطة نجع حمادي، بوصول المصاب إلى المستشفى في حالة إعياء وإدعاء التعدي من آخرين.

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حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، وتبين وجود تورم وتجمع دموي بالأذن واشتباه كسر بالضلوع وبعض الكدمات والسحجات، وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة لحين الفحص الطبى الشامل.

قرار النيابة فى واقعة التعدى على ضابط شرطة في قنا

وأمرت  النيابة العامة ، بحبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شرائه مواد غذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

فيديو يرصد التعدى على ضابط شرطة بمديرية أمن قنا 

وتبين بالفحص؛ أثناء قيام الضابط بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

 

ووقعت بينهم مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل قاما على إثرها بالتعدي عليه، حيث تم ضبط المتهمين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

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