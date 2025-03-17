أعلن نجل رئيس البرلمان الإيراني السابق مهدي كروبي انتهاء الإقامة الجبرية التي فرضت على والده بعد 15 عامًا.

رفع الإقامة الجبرية عن رئيس البرلمان الإيراني الأسبق مهدي كروبي



وفي حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أكد كروبي هذا الخبر، قائلًا: "اعتبارًا من اليوم، ووفقًا لأمر رئيس السلطة القضائية، سيتم رفع احتجاز والدي".



وذكر: "بالطبع، ولأسباب أمنية، سيتواجد الضباط في منزل والدي حتى 10 ابريل المقبل، وبعد ذلك سيغادرون المنزل، ولم يتم إبلاغ والدي بأي قيود بعد رفع الإغلاق".

تجدر الإشارة إلى أن كروبي وضع قيد الإقامة الجبرية في أعقاب الأحداث التي أعقبت انتخابات عام 2009، منذ 2009.

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