شهر رمضان هو فرصة ذهبية لتجديد العناية بالجسم والبشرة والشعر من الداخل والخارج. فمع تغيير مواعيد الطعام والشراب، قد يتأثر الشعر بشكل مباشر نتيجة قلة شرب المياه أو نقص بعض الفيتامينات والمعادن.





لذلك، من المهم اتباع روتين يومي طبيعي للعناية بالشعر يحافظ على ترطيب الشعر وقوته، ويمنع تساقطه أو تقصفه.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر خلال شهر رمضان لا تتطلب الكثير من المنتجات الصناعية، بل يمكن الاعتماد على الطبيعة لمنح شعرك القوة واللمعان.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أفضل روتين يومي للعناية بالشعر خلال شهر رمضان، مع الاعتماد الكامل على المواد الطبيعية التي تغذي الشعر بعمق وتعيد له الحيوية.

أطعمة لتغذية بصيلات الشعر



أولًا: العناية بالشعر تبدأ من الداخل



الترطيب الكافي:

أهم خطوة للحفاظ على صحة الشعر في رمضان هي شرب كميات كافية من الماء ما بين الإفطار والسحور. الشعر مثل باقي الجسم يحتاج للترطيب من الداخل، والجفاف يظهر سريعًا عليه في شكل تساقط أو تقصف. يجب شرب ما لا يقل عن 2 لتر ماء يوميًا، مع توزيع الشرب خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

التغذية السليمة:

الغذاء الصحي والمتوازن ينعكس مباشرة على صحة الشعر. من الضروري الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، اللحوم، والبقوليات، وأيضًا الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير، والفواكه الغنية بالفيتامينات مثل البرتقال والأفوكادو. المكسرات مثل اللوز والجوز تمد الشعر بالأوميغا 3 الضروري لتقويته.

ثانيًا: روتين يومي خارجي للعناية بالشعر



1. ترطيب الشعر يوميًا بالزيوت الطبيعية:

خلال شهر رمضان، قد يصبح الشعر أكثر جفافًا بسبب قلة شرب الماء أو الصيام في الطقس الحار. لذلك، ينصح يوميًا أو يوم بعد يوم بترطيب أطراف الشعر بقطرات بسيطة من زيت جوز الهند أو زيت الأرجان.

طريقة الاستخدام:

ضعي 3 إلى 5 قطرات فقط من زيت جوز الهند (أو الأرجان) على راحة يدك، افركي يديكِ لتدفئة الزيت، ثم امسحي به أطراف الشعر.

هذا يساعد على حبس الرطوبة داخل الشعر ومنع تقصف الأطراف.



2. حمام زيت أسبوعي لتغذية الشعر بعمق:

مرة واحدة في الأسبوع، اختاري يوم إجازتك (مثلًا يوم الجمعة)، وامنحي شعرك حمام زيت عميق.

أفضل خلطة زيوت طبيعية لحمام الزيت:

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت خروع (لنمو الشعر).

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند (للترطيب).

3 قطرات من زيت اللافندر أو زيت الروزماري (لتنشيط فروة الرأس).

طريقة الاستخدام:

اخلطي الزيوت جيدًا، سخنيها قليلًا (تدفئة بسيطة فقط)، ثم طبقي الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة 10 دقائق.

وزعي باقي الزيت على طول الشعر، ثم لفي شعرك بمنشفة دافئة واتركي الزيت لمدة ساعة قبل غسله بشامبو خفيف خالٍ من السلفات.

3. قناع طبيعي لتقوية الشعر مرة أسبوعيًا:

قناع البيض والعسل والزبادي:

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة عسل (لترطيب وتقوية الشعر).

ملعقتان كبيرتان زبادي (لإعطاء لمعان طبيعي).

طريقة الاستخدام:

اخفقي المكونات جيدًا، ثم ضعي القناع على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو.

هذا القناع يغذي الشعر بالبروتين الطبيعي ويعزز لمعانه وقوته.

4. تدليك فروة الرأس يوميًا لتنشيط الدورة الدموية:

قومي يوميًا قبل النوم بتدليك فروة رأسك لمدة 5 إلى 10 دقائق بأطراف الأصابع بطريقة دائرية.

يمكنك استخدام نقطة أو نقطتين من زيت الروزماري أو زيت النعناع الطبيعي لزيادة فاعلية التدليك.

هذا التدليك يحفز الدورة الدموية، مما يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه.

5. رذاذ ماء الورد للشعر:

لترطيب الشعر خلال النهار (خصوصًا إذا كنتِ في مكان مغلق ومكيف)، يمكنك إعداد رذاذ طبيعي.

مكونات رذاذ الشعر الطبيعي:

نصف كوب ماء ورد نقي.

نصف كوب ماء معدني.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو أو زيت جوجوبا.

3 قطرات من زيت عطري (لافندر أو ورد).

طريقة الاستخدام:

ضعي الخليط في بخاخ، ورشي القليل على شعرك وقت الحاجة.

هذا الرذاذ يرطب الشعر ويعطيه رائحة منعشة بدون أي مواد كيميائية.

وصفات للشعر

ثالثًا: نصائح هامة للعناية بالشعر خلال رمضان



تجنبي استخدام السيشوار والمكواة بشكل يومي، لأن الحرارة تزيد من جفاف الشعر.

اختاري شامبو وبلسم طبيعي أو خالي من السلفات لتقليل إرهاق الشعر.

لا تغسلي شعرك يوميًا؛ يكفي مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، حتى لا يفقد الزيوت الطبيعية.

اربطي شعرك برفق وتجنبي ربطات الشعر القاسية التي تسبب التكسر.

اختاري وسادة بغطاء حرير أو ساتان لتقليل احتكاك الشعر أثناء النوم.



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