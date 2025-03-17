الإثنين 17 مارس 2025
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انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

انهيار برج، فيتو
انهيار برج، فيتو

انهار برج فيلهيلمينا التاريخي في مدينة فالكنبورج بمقاطعة ليمبورج، الذي كان يعد من أبرز المعالم السياحية في المنطقة، بشكل مفاجئ يوم الأحد، دون أن تُسجل أي إصابات.  

البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترًا ويعود تاريخه إلى عام 1906، كان قد جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث كان يوفر لهم منبرًا للمشاهدة يُطل على المناظر الطبيعية الخلابة، بما في ذلك بلجيكا وألمانيا في الأيام الصافية. كما كان يضم مقهى ومطعمًا، لكنه كان مغلقًا وقت انهياره.  

وفي تصريحٍ من خدمات الطوارئ، أكدت أنه لم يُعثر على أي شخص مدفون تحت الأنقاض، رغم عمليات البحث التي قامت بها كلاب الإنقاذ. كما أكدت أنه لم تُسجل أي إصابات.  

من جهته، قال رئيس بلدية فالكنبورج، دان بريفو: إن السبب وراء انهيار البرج لا يزال غير واضح، رغم أن صافرة الإنذار في البرج قد انطلقت في حوالي الساعة 5:30 صباحًا، قبل أن تتوقف كاميرات المراقبة بعد ثلاث دقائق من ذلك.

وأشار بريفو إلى أنه سيتم جمع كافة المعلومات المتوفرة لمعرفة سبب الحادث.  

فيما ذكر مكتب الأرصاد الجوية KNMI أنه تم رصد ذروة نشاط زلزالي في نفس الوقت تقريبًا، لكن لم يعتبر هذا سببًا رئيسيًا في انهيار البرج.  

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة Telegraaf بأن البرج كان يعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة على مدار السنوات الأخيرة، إذ تم إغلاقه عدة مرات بسبب مخاوف من حدوث انهيار، بالإضافة إلى إغلاق بعض المسارات المؤدية إليه في العام الماضي بسبب الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة  وأعرب سكان محليون لقناة L1 عن شعورهم بالحزن على انهيار البرج، حيث كان يمثل لهم رمزًا للمنطقة وموطنًا في قلب فالكنبورج.

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المناظر الطبيعية المناظر الطبيعية الخلابة انهيار ليمبورج

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