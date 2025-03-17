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خارج الحدود

إسقاط 72 مسيرة أوكرانية جنوب غربي روسيا

بوتين وزيلينسكي،فيتو
بوتين وزيلينسكي،فيتو

أسقطت الدفاعات الروسية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين 72 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع: تم إسقاط 36 مسيرة فوق مقاطعة كورسك، 13 في مقاطعة آستراخان، 7 في مقاطعة أوريول، 4 في مقاطعة فولجوجراد، 3 في مقاطعة بريانسك، 3 في مقاطعة روستوف، 3 في جمهورية كالميكيا، 2 في إقليم كراسنودار، 1 في مقاطعة تولا.

أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا

وشنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا مؤخرا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة، منها 91 في مقاطعة موسكو.

وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.

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روسيا الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية جنوب غربي روسيا مسيرة

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