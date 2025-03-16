محافظ أسيوط يتفقد مدرسة إعدادية ويقرر إيقاف 4 معلمين|صور

واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، متابعة سير العملية التعليمية بمدرسة النيل الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط، للإطمئنان على نسب الحضور والغياب للمعملين والطلاب وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومنى محمد مديرة المدرسة، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية.

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية بنين

حيث استهل محافظ أسيوط زيارته لمدرسة النيل الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط بتفقد المكتبة وجلس مع عدد من طلاب الصف الأول الإعدادي المتواجدين بالمكتبة وتناقش معهم للتعرف على مدى الإستفادة من الوقت والتواجد بمكتبة المدرسة داعيهم إلى الإستمرار في القراءة واستعارة الكتب سواء من مكتبة المدرسة أو مكتبة مصر العامة أو المكتبات المتواجدة بمراكز الشباب لتعظيم الإستفادة من وقتهم وتنمية ثقافتهم ومعلوماتهم والاستعداد للمراحل التعليمية القادمة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

كما قدم محافظ أسيوط التهنئة للطلاب بمناسبة الفصل الدراسي الثاني وحلول شهر رمضان المعظم خلال تفقده لبعض الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية حيث تناقش مع الطلاب لمعرفة مدى استيعابهم وتحصيلهم الدراسي وشاهد مشاركتهم مع المعلمين.



واطمئن محافظ أسيوط على نسب الحضور والغياب للمعلمين والطلاب بالمدرسة وتعرف على مدى تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتي تتضمن إرسال إنذارات للمتجاوزين نسبة الغياب المسموح بها مع توقيع العقوبات المناسبة على المخالفين منهم وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان بيئة مدرسية منضبطة تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج مناشدًا الطلاب بالإلتزام بالحضور والإستفادة من اليوم الدراسي بالمدرسة لافتًا إلى ضرورة تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد والآمن.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار جولاته الميدانية على المدارس بكافة المراكز والقرى لمتابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية وممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والرعاية لكافة أركان العملية التعليمية وفقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء سواء من الطلاب في تحصيل دروسهم أو المعلمين بالتفاني في العمل.

الجدير ذكره أن محافظ أسيوط قرر في إيقاف 4 معلمين بمدرسة النيل الإعدادية بنين عن العمل وإحالتهم للتحقيق وذلك خلال جولته بالمدرسة لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

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