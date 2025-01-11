محافظ أسيوط يوجه بتطوير مزرعة الثروة الحيوانية بأبنوب الحمام

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مزرعة الثروة الحيوانية بقرية أبنوب الحمّام بمركز أبنوب المقامة على مساحة 13 فدانا ضمن محطات مشروع تنمية الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة للوقوف على سير العمل والإنتاج ومتابعة استكمال أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات الإنتاجية وتنمية مواردها وتعظيم الإستفادة منها وزيادة الإيرادات.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونواب رئيس المركز، ومسئولو ومشرفي المزرعة.

محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأعلاف بمحطة الثروة الحيوانية

وتفقد المحافظ، معمل الألبان وعنابر الحيوانات وتفقد مخازن الأعلاف بمحطة الثروة الحيوانية بأبنوب الحمام وتابع سير العمل بها.

محافظ أسيوط يوجه بزيادة عدد العنابر الخاصة بالمواشي

ووجه محافظ أسيوط ؛ باستكمال أعمال التطوير وزيادة عدد العنابر الخاصة بالمواشي وإزالة المخلفات الزراعية ورفع مستوى النظافة فضلًا عن رفع كفاءة المبنى الإداري المقامة داخل المحطة وترميم باقي الأسوار ودهانها ووضع علامات إرشادية وإنشاء تند وباكيات للمواشي وإصلاح البوابات وإعادة تركيبها واطمأن على حالة القطيع والمواشي الموجودة بالمزرعة وعمليات التغذية ووجه بالاهتمام بالتغذية الجيدة بالإضافة إلى الإستفادة من المخلفات والحديد والرواكد والأخشاب المتهالكة بإعادة تصنيعها واستغلال كافة الإمكانات المتاحة بالمزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمزرعة.

كما كلف محافظ أسيوط رئيس مركز أبنوب برفع مستوى الإنارة وزيادة أعداد كشافات الإضاءة بالمزرعة بالإضافة إلى الدفع بقلاب وجليدر لتمهيد وتسوية الطرقات ورفع المخلفات وسيارات كسح المياه لشفط كمية من مياه الصرف عقب إصلاح الماسورة.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا لزيادة الإنتاجية وتنمية الثروة الحيوانية خاصة وأن المشروع يمتلك بنية تحتية تؤهله لزيادة إيراداته وإنجاح المشروع وتحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان يحتاج فقط إلى إدارة وتكثيف الجهد والعمل بتفاني لزيادة العائد الإقتصادي منه مشددًا على أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمزرعة موجهًا بارتداء الملابس المخصصة للعمل والذي تم توزيعه على العاملين بالمزرعة مشيرًا إلى استمرار جولاته ومتابعته الدورية لمحطات المشروع لتحقيق المستهدف منه وتنميته وتعلية أصوله وإيراداته.

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