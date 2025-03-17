اليونيسيف: مليون طفل في غزة يصارعون الموت

قالت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين إن مليون طفل في قطاع غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة وسط انعدام الضروريات الأساسية.

قطاع غزة يواجه أوضاع إنسانية صعبة



وأضافت منظمة اليونيسيف أن مئات الآلاف في قطاع غزة يفتقرون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.



وأكدت اليونيسيف أن الهدنة المستدامة والوصول غير المقيد للمساعدات يمكنهما أن ينقذا الأرواح في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الـ15 على التوالي في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين في قطاع غزة.

الحصار الإسرائيلي على غزة

وفي حصيلة جديدة للانتهاكات الإسرائيلية منذ الأمس، استشهد11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجراج مفاوتة في سلسلة غارات وقصف مكثف طال مناطق متفرقة من القطاع.

وفي التفاصيل، استشهد 9 أفراد من مؤسسة خيرية في قصف إسرائيلي استهدف مركبة ببيت لاهيا شمال القطاع، فيما استشهد مواطنان آخران في قصف طائرة مسيرة لمحيط "أبراج تيكا" شرق جحر الديك وسط غزة.

كما تعرض مخيم الشابورة وسط مدينة رفح لإطلاق أكثر من 30 قذيفة صوتية ونار كثيف من الآليات الإسرائيلية، ما أثار حالة من الرعب والخوف بين الأطفال والأهالي.

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