الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونيسيف: مليون طفل في غزة يصارعون الموت

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

قالت  منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين إن مليون طفل في قطاع غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة وسط انعدام الضروريات الأساسية.

قطاع غزة يواجه أوضاع إنسانية صعبة 


وأضافت منظمة اليونيسيف أن مئات الآلاف في قطاع غزة يفتقرون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

txt

جنرال إسرائيلي متقاعد يكشف عن هزائم غير معلنة لجيش الاحتلال فى غزة


وأكدت اليونيسيف أن الهدنة المستدامة والوصول غير المقيد للمساعدات يمكنهما أن ينقذا الأرواح في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الـ15 على التوالي في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين في قطاع غزة.

الحصار الإسرائيلي على غزة 

وفي حصيلة جديدة للانتهاكات الإسرائيلية منذ الأمس، استشهد11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجراج مفاوتة في سلسلة غارات وقصف مكثف طال مناطق متفرقة من القطاع.

وفي التفاصيل، استشهد 9 أفراد من مؤسسة خيرية في قصف إسرائيلي استهدف مركبة ببيت لاهيا شمال القطاع، فيما استشهد مواطنان آخران في قصف طائرة مسيرة لمحيط "أبراج تيكا" شرق جحر الديك وسط غزة.

كما تعرض مخيم الشابورة وسط مدينة رفح لإطلاق أكثر من 30 قذيفة صوتية ونار كثيف من الآليات الإسرائيلية، ما أثار حالة من الرعب والخوف بين الأطفال والأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليونيسيف غزة الصرف الصحي معبر كرم ابو سالم

مواد متعلقة

جنرال إسرائيلي متقاعد يكشف عن هزائم غير معلنة لجيش الاحتلال فى غزة

إسرائيل تصعيد انتهاكاتها في غزة وتواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ15

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2025

معهد التغذية يكشف الأطعمة المحظورة على مرضى الضغط في رمضان (فيديو)

التعاون في الطاقة والكهرباء أبرزها، مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية

وفاة أستاذ جامعي مصري أثناء تأدية عمله في العراق

منوعات

المزيد

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

مقتل 37 شخصا، ضحايا موجة الطقس السيئ في 3 ولايات أمريكية

صراصير ونقص في الطاولات، فوضى بالمكاتب الفدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل قطع الأرحام في رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقتها بأداء فريضة الحج

حدث في 17 رمضان سنة 58 هـ، وفاة السيدة عائشة أم المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية