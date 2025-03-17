مقتل جندي سوري وإصابة عدد من الصحفيين بصاروخ لحزب الله على حدود سوريا

أصيب عدد من الصحفيين، أثناء رصدهم لاشتباكات متقطعة بين القوات السورية وعناصر حزب الله، مقابل بلدة القصر قرب الحدود السورية اللبنانية، وقتل جندي سوري وأصيب آخرون، حيث استهدف موقعهم بصاروخٍ موجه من قبل حزب الله، حيث تشهد الحدود السورية اللبنانية تطورات ميدانية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بمقتل عنصرين اثنين من الجيش السوري عقب استهدافهم بصاروخ أطلقهُ عناصرُ حزب الله على منطقة زيتا لمحافظة حمص الواقعة عند الحدود السورية اللبنانية.

مصادر العربية: مقتل عنصر من الجيش السوري وإصابة صحفيين بصاروخ لحزب الله على حدود سوريا #قناة_العربية pic.twitter.com/9jxpGbThoh — العربية (@AlArabiya) March 17, 2025

يأتي هذا بالتزامن مع انتشار الجيش السوري بشكل كامل على الحدود مع لبنان، وذلك بعد إرسال وزارة الدفاع السورية تعزيزات كبيرة للمنطقة الحدودية.

اميرا "العربية" و"الحدث" وثقت لحظة استهداف الجيش السوري ميليشيا حزب الله اللبنانية بعشرات الصواريخ بالقرب من الحدود السورية اللبنانية في ريف حمص.

المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العميد أسعد عوض الزعبي: حزب الله فتح جبهة قتال مع الجيش السوري.. ونصب 28 كمينًا على طول الساحل وتورط في عمليات تهريب السلاح عبر الحدود#سوريا #لبنان #خارج_الصندوق #قناة_العربية pic.twitter.com/L4A83ZVTUg — العربية (@AlArabiya) March 17, 2025

وواصلت مدفعية الجيش السوري المتمركزة بمنطقة القصير، ضرب مواقع حزب الله اللبناني بمنطقة الهرمل الحدودية، مع انتشار الجيش السوري على الحدود السورية، وذلك على خلفية اختطاف حزب الله لثلاثة جنود سوريين وتصفيتهم.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع السورية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة على الحدود اللبنانية السورية بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله جاء ذلك بعد توتر كبير على الحدود وتوجه حشود عسكرية من الجهة السورية إلى الحدود مع لبنان.

مصادر العربية: مقتل عنصرين اثنين من الجيش السوري جراء استهدافهم بصاروخ موجه من قبل حزب الله #قناة_العربية #سوريا pic.twitter.com/EE4MIxC2az — العربية (@AlArabiya) March 17, 2025

وقالت وزارة الدفاع السورية إن مليشيا حزب الله دخلت الحدود السورية وقتلت ثلاثة مقاتلين تابعين للوزارة وسحبتهم داخل لبنان.

وكان الجيش اللبناني سلم عبر الصليب الأحمر اللبناني، السلطات السورية جثث المقاتلين الثلاثة الذين وجدوا قرب بلدة القصر بعد ظهر الأحد عبر معبر جوسي القاع.

إلى ذلك نفى حزب الله في بيان علاقته ‏بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية، أو أي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية

وأظهرت مشاهد متداولة نزوح أعداد كبيرة من سكان شرق لبنان خشية تطور الاشتباكات بين حزب الله والجيش السوري.

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