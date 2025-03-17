غارتان أمريكيتان تستهدفان مديرية زبيد في محافظة الحديدة باليمن (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فجر اليوم الإثنين، بأن المقاتلات الأمريكية استهدفت بغارتين، مديرية زبيد بمحافظة الحديدة فى اليمن.

وتأتي الغارات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، في وقت تتصاعد فيه التوترات في البحر الأحمر، حيث أكد زعيم جماعة الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي أن قرار حظر الملاحة، إسنادا لغزة، سيشمل الأمريكي طالما استمر في عدوانه، مشيرا إلى أنهم سينتقلون إلى خيارات تصعيدية إذا استمر هذا العدوان.

وأكد الحوثي أن "موقف بلدهم وقراره في الإسناد للشعب الفلسطيني هو حظر الملاحة الإسرائيلية، وبشكل واضح أن قراره يخص العدو الإسرائيلي فقط".

وأفادت وزارة الصحة فى جماعة الحوثي ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلا و98 مصابا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر يوم السبت، أوامر للجيش بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي.

وردا على ذلك، أعلن الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ.

وهذا التصعيد جاء على خلفية إعلان الحوثيين عن استئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارا من الثلاثاء (الماضي)، إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تم تعليقها للضغط على "حماس"، مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وكان الحوثيون قد علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.

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