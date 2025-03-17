البرلمان الأوكراني: كييف لن تقبل بأي اتفاق سلام ينتقص من سيادتها

قال أوليكسي جونشارينكو، عضو البرلمان الأوكراني، إن أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا يجب أن يكون قرارًا أوكرانيًا خالصًا، ولن تقبل كييف بأي صفقة تنتقص من سيادتها أو تمنح الشرعية لروسيا.

ضمانات أمنية بأوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات أمنية واضحة تحول دون تكرار العدوان الروسي، مشيرًا إلى أن موسكو لم تلتزم بتعهداتها السابقة وتستخدم أساليب الخداع والتلاعب.

لقاء ترامب وبوتين

وعن لقاء محتمل بين ترامب وبوتين، أكد جونشارينكو أن ذلك لن يؤثر على موقف أوكرانيا، حيث ستواصل الدفاع عن حقها في الانضمام إلى التحالفات التي تراها مناسبة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص المفاوضات الجارية، أوضح أن الجانب الأمريكي يركز على ضمان أمن أوكرانيا واحترام سيادتها، مؤكدًا أن كييف لن تقبل بأي اتفاق لا يتماشى مع هذه المبادئ.

وحول العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، أعرب جونشارينكو عن أمله في تجاوز الخلافات الأخيرة بين زيلينسكي وترامب، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين ضروري، حيث تحتاج أوكرانيا إلى الدعم الأمريكي، فيما يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من القدرات العسكرية والموارد الأوكرانية.

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