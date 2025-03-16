الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق مخلفات مصنع في العبور

حريق مخلفات وقمامة
حريق مخلفات وقمامة بالمنطقة الصناعية بالقليوبية،فيتو

تمكنت الحماية المدنية في القليوبية  من السيطرة على حريق مخلفات وقمامة إنتاج أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور دون خسائر بشرية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق.

حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التخلص من أطفالها الثلاثة في القليوبية

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

حريق بسطح أحد المصانع  بالقليوبية 


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق فوق سطح إحدى المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين نشوب حريق في مخلفات وقمامة الإنتاج، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية بمديرية أمن القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

بعد عرضها في «معاوية»، القصة الكاملة لاغتيال الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب

حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التخلص من أطفالها الثلاثة في القليوبية

النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية في القليوبية للمحاكمة التأديبية

النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين بتعليم القليوبية إلى المحاكمة التأديبية بسبب تزوير "رصيد الإجازات"

الأكثر قراءة

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

محمد صلاح يقود ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

منوعات

المزيد

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طالب يسأل: ليه ربنا مش بيحول القدر المبرم إلى معلق؟، ورد قوي من علي جمعة

تلاوة عذبة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ كارم الحريري (فيديو)

طفل يسأل: هل ربنا ممكن يموت؟.. وعلي جمعة يرد: ده سؤال غلط وما ينفعش نسأله

المزيد
الجريدة الرسمية