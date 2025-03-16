السيطرة على حريق مخلفات مصنع في العبور

تمكنت الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق مخلفات وقمامة إنتاج أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور دون خسائر بشرية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق.

حريق بسطح أحد المصانع بالقليوبية



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق فوق سطح إحدى المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين نشوب حريق في مخلفات وقمامة الإنتاج، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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