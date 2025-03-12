زوجة في دعوى خلع: بينسى عيد ميلادي ونفسي أرتاح منه

تقدمت موظفة برفع دعوى خلع على زوجها في محكمة جنوب الجيزة لسبب غريب جعلت الحياة لا تطاق للعيش معه حسب الدعوى.

وقالت الزوجة في دعواها بمحكمة الأسرة بالجيزة: “زوجي أصبح بعد الزواج شخصًا عمليًّا، وانقلبت أحواله بعد ولادة طفلي فأصبحت لا أراه، وتحملت المسؤولية بمفردي، ورغم عيشي برفقته تحت سقف منزل واحد إلا أنه كان يرفض الإنفاق على متطلباتي الشخصية ويطالبني بالتكفل بها، لأعيش في عذاب بسبب تغير معاملته معي وإهماله لي، وبت أقضى معظم أوقاتي وحيدة وشعرت أنني لا أجد سندًا يساعدني على مواجهة الصعوبات، بعد أن أهملني أنا وطفلته، والتي وصلت إلى نسيانه أجمل المناسبات في حياتنا وهي عيد ميلادي وزواجنا وعيد ميلاد طفلتنا”.



وأضافت الزوجة: "رغم أن حالة زوجي المادية جيدة فإنه رفض سداد حقوقي، مما سبب لي الكثير من المشاكل، لأعيش في عذاب، وإهمال وضيقة لم أعد أتحملها، وبدأت المشاكل بيننا لتدمر حياتنا الزوجية بعد 3 أعوام من زواجنا، وأصبحت مصابة بالمرض بسبب الضغوط الواقعة علي، مما دفعني لملاحقته بدعوى الخلع حتى أستريح منه".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.