تحرير387 مخالفة في حملات تموينية على أسواق قرى ومدن الفيوم خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، بقرى ومدن المحافظة على مدار أسبوع كامل، بهدف السيطرة على ما يطرح للتداول في أسواق المحافظة، وشارك في الحملات كل من مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين بالمحافظة.

نتائج الحملات التموينية علي اسواق القري والمدن خلال أسبوع

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملات تمكنت من تحرير 387 مخالفة تموينية متنوعة طوال الأسبوع، منها 140 مخالف. في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و247 مخالفة تموينية متنوعة في قطاعي الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الأجهزة الأمنية لإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سلع تم التحفظ عليها خلال الحملات التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حملات مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علىة 20 صفيحة جبنة منتهية الصلاحية وزن الصفيحة 20 كيلو بإجمالي 400 كيلو، و30 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي 1500 كيلو جرام، و200 كارت أقراص منشطات جنسية مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على مصدرها، وأكياس عسل ومكعبات شيكولاتة جنسية.

كما تم التحفظ علي 30 عبوة منتجات عنايه شخصية منتهية الصلاخية، و17 عبوة عسل أبيض زنة العبوة كيلو حرام واحد، بدون أية بيانات تفيد تاريخ الانتاج أو جهة المصدر أو مدة الصلاحية، و130 عبوة زيوت شعر وكريمات بدون تواريخ الإنتاج، و2700 قطعة شيكولاته منتهي الصلاحية، و540 كيس لوليتا مجهول المصدر، و68 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول أي سلعة مجهولة المصدر أو مهربة أو منتهية الصلاحية.

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