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محافظات

ضبط 13 ألف صاروخ بحوزة تاجر ألعاب نارية في الفيوم

ألعاب نارية، فيتو
ألعاب نارية، فيتو

شنت إدارة تموين مركز ثان الفيوم، حملة مكبرة على محال بيع الألعاب النارية ومسدسات الخرز، بقرية سيلا، بهدف منع تداول الألعاب نارية المحرم بيعها، خاصة بعد أن تلقت الإدارة عشرات الشكاوى من انتشار الصواريخ بشوارع القرية.

نتيجة الحملة التموينية على قرية سيلا

وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على 13 ألف صاروخ وألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، لدى أحد التجار في قرية سيلا، وتم التحفظ على التاجر والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على الجهات الأمنية لإحالة المحضر إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وطالبت إدارة تموين مركز الفيوم ثان، الأهالي بالإبلاغ عن أي تاجر يحوز ويطرح للتداول ألعاب نارية من شأنها إزعاج الأهالي أو تشكل خطورة على الأطفال في الشوارع.

حماية الأهالي واجب علي العاملين بالتموين

  وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حماية المواطنين منع تداول أي سلعة تمثل خطورة أو تهدد أمن وسلامة المواطن واجب على كل العاملين في مديرية التموين والإدارات التابعة له، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حتي يتم توفير الحماية للأسواق بالقري والمدن.

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وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي كل الأجهزة التابعة له بتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية في القري والمدن بهدف مواجهة جشع بعض التجار.

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