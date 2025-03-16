الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

مصرع نجار مسلح سقط من أعلى السقالة أثناء العمل في الفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

لقي نجار من الفيوم مصرعه، حيث سقط من أعلى سقالة خشبية خلال عمله، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع نجار مسلح أثناء العمل

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد  بمصرع  "أحمد محمد أحمد شعبان "، 26 عاما، نجار مسلح، ومقيم بقرية منشأة ربيع التابعة للمركز بسبب سقوطه من أعلى سقالة أثناء أداء عمله، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إطسا، وبالفحص وسؤال والد المتوفى، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال عمل نجله بمنزل تحت الإنشاء بقرية منشأة ربيع بدائرة المركز ووقوفه أعلى سقالة خشبية بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالمخ ولا توجد شبهة جنائية.

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وتحرر  المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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