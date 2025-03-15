السبت 15 مارس 2025
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أخبار مصر

"التموين" تدرس إدراج شركات تابعة لها في البورصة المصرية

الدكتور علاء ناجي
الدكتور علاء ناجي

صرّح الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين، بأن الشركة تجري حاليًا دراسات لتحديد الشركات التابعة التي يمكن إدراجها في البورصة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لأحكام قانون 95 لعام 1992.

وأوضح ناجي، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم السبت، أن هناك بالفعل شركتين تابعتين مدرجتين في البورصة، فيما يجري حاليًا حصر ودراسة باقي الشركات المؤهلة للطرح.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي لتنفيذ مشروعاتها وخططها التطويرية، والتي تشمل إنشاء مجمعات ومشروعات متنوعة.

وفي سياق متصل، أعلن ناجي عن خطط الشركة لطرح منتجاتها عبر منصتي "أمازون" و"طلبات" خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي.

كما أضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير منافذها التجارية ومجمعاتها، مع خطط لإضافة خدمات التوصيل (الديليفري) وبرامج الولاء، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمستهلكين شراء المنتجات عبر الإنترنت. 

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البورصة المصرية الدكتور علاء ناجى القابضة للصناعات الغذائية

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