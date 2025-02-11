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محافظات

تموين الفيوم يسن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ويحرر 304 مخالفات

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، في قري ومدن المحافظة، استمرت 3 ايام من يوم 8 فبراير الجاري وحتي يوم 10 من نفس تلشهر، وشارك فيها قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز. حكاية المستهلك.

نتائج الحملات التموينية

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الهدف من الحملة، السيطرة علي ما يطرح للاستهلاك في أسواق المحافظة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 304 مخالفة تموينية مختلفة، منها 114 مخالفة في قطاع المخابز. ومحطات الوقود، و190 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة المخالفات الي الجهات الأمنية، لي النيابات المختصة لتولي التحقيق.

 

سلع تم التحفظ عليها

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من التحفظ علي 5 اطنان، و500 كيلو جرام، دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، معبأ في شكائر بيضاء مختلفة لخداع الحملات التموينية،  و50 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و150 صينية شاي بدون وجود فواتير تدل على مصدرها.

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كما تم ضبط صاحب مخبز بلدي  بجمع دقيق مدعم  بلغ 20 شيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن طن، وكمية من مخالفات سناكس ومقرمشات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بإجمالي 90 كيلو جرام.

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