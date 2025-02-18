تموين الفيوم: تحرير 83 مخالفة في حملة على الأسواق والمحال التجارية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، في قرى ومدن المحافظة، بهدف السيطرة على مايطرح في الأسواق للتداول اليومي، قبل بداية شهر رمضان المعظم.

نتائج الحملة التموينية على أسواق المحافظة

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة أسفرت عن تحرير 83 مخالفة تموينية، منها 28 مخالفة لقطاعي المخابز ومحطات الوقود، و55 مخالفة تموينية متنوعة لقطاعي الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الجهات الأمنية تمهيدا لحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ على سلع تموينية بمبلغ 15000 جنيه غير صالحة للاستخدام، وترويسكل محمل 200 كيلو قطع دجاج مذبوحة خارج المجازر الحكومية أو المجازر المرخصة، و 200 كيلو دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، حتى تتمكن المديرية من مواجهة جشع بعض التجار، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدام الآدمي.

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